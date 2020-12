Trento, va in ospedale per Covid dopo aver lasciato le chiavi di casa ai vicini. Loro le rubano 14mila euro (Di domenica 6 dicembre 2020) Un’anziana abitante a Trento era stata ricoverata in ospedale a causa del Covid e aveva lasciato a casa i risparmi di una vita. Si fidava a tal punto dei suoi vicini che aveva affidato Loro le chiavi per poter accedere al suo appartamento, nel caso avesse avuto bisogno che le portassero all’ospedale Santa Chiara qualche effetto personale. Invece la coppia ne ha approfittato per fare piazza pulita del denaro, portando via 14mila euro. La vicenda è venuta alla luce quando la signora, che aveva 74 anni, è deceduta in ospedale senza poter più fare rientro a casa. Inizialmente le sue condizioni non erano apparse preoccupanti, poi però si erano aggravate ed erano insorte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Un’anziana abitante aera stata ricoverata ina causa dele avevai risparmi di una vita. Si fidava a tal punto dei suoiche aveva affidatoleper poter accedere al suo appartamento, nel caso avesse avuto bisogno che le portassero all’Santa Chiara qualche effetto personale. Invece la coppia ne ha approfittato per fare piazza pulita del denaro, portando via. La vicenda è venuta alla luce quando la signora, che aveva 74 anni, è deceduta insenza poter più fare rientro a. Inizialmente le sue condizioni non erano apparse preoccupanti, poi però si erano aggravate ed erano insorte ...

gielisTs : RT @ultimenotizie: Una donna di 74 anni, ricoverata per Covid all’ospedale Santa Chiara di #Trento, è stata derubata dai vicini di casa a c… - mimmo77419201 : RT @ultimenotizie: Una donna di 74 anni, ricoverata per Covid all’ospedale Santa Chiara di #Trento, è stata derubata dai vicini di casa a c… - cannedcat : RT @ultimenotizie: Una donna di 74 anni, ricoverata per Covid all’ospedale Santa Chiara di #Trento, è stata derubata dai vicini di casa a c… - Danielee1899 : RT @ultimenotizie: Una donna di 74 anni, ricoverata per Covid all’ospedale Santa Chiara di #Trento, è stata derubata dai vicini di casa a c… - fabioferrero71 : RT @ultimenotizie: Una donna di 74 anni, ricoverata per Covid all’ospedale Santa Chiara di #Trento, è stata derubata dai vicini di casa a c… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento ospedale Trento, va in ospedale per Covid dopo aver lasciato le chiavi di casa ai vicini. Loro le rubano 14mila euro Il Fatto Quotidiano Coronavirus: 2 decessi, oltre 4000 tamponi fino a domenica. A Bolzano altri 6 morti e 248 nuovi casi

La situazione negli ospedali vede oggi 462 pazienti ricoverati, di cui 48 in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 31 nuovi ricoveri e 21 dimissioni. Si registrano anche 29 nuovi cas ...

Coronavirus, in Trentino altre due vittime

Positive al molecolare altre 216 persone, 157 al test rapido. Altri 329 guariti. Restano 48 i pazienti in rianimazione ...

La situazione negli ospedali vede oggi 462 pazienti ricoverati, di cui 48 in rianimazione. Nella giornata di ieri si sono registrati 31 nuovi ricoveri e 21 dimissioni. Si registrano anche 29 nuovi cas ...Positive al molecolare altre 216 persone, 157 al test rapido. Altri 329 guariti. Restano 48 i pazienti in rianimazione ...