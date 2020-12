Trento | l’auto sbanda e si ribalta | Valeria Artini è morta così a soli 16 anni

Leggi su leggilo

(Di domenica 6 dicembre 2020)a 16in un incidente lungo la strada provinciale 34, in provincia di. Con lei viaggiavano altri tre giovanissimi amici, feriti ed ora ricoverati in ospedale. Un gravissimo incidente stradale è costato la vita a, una ragazza di sedicenne residente a Zuclo, in provincia di. Insieme L'articolo proviene da Leggilo.org.