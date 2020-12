“Tra dieci minuti muore”: l’indagine sugli orrori dell’ospedale Moscati di Taranto (Di domenica 6 dicembre 2020) La Procura di Taranto ha avviato gli accertamenti sugli esposti e le denunce fatte da parte di alcuni familiari di degenti e di persone scomparse all’ospedale Moscati di Taranto. Le segnalazioni e gli esposti alla Magistratura da parte di familiari dei ricoverati, alcuni dei quali deceduti, denunciano furti, oggetti personali scomparsi, carenza di assistenza ed anche atteggiamenti non corretti professionalmente da parte di medici e infermieri. Tutti episodi sui quali sono in corso i necessari accertamenti. Ha fatto scalpore quanto dichiarato da Angela Cortese, che ha perso per Covid il padre Francesco, 78enne ed ex poliziotto. L’uomo e’ stato ricoverato al Moscati. “Venitemi a prendere, qui muoio”: cosi’ l’uomo si è rivolto alla figlia chiamandola col cellulare il 3 novembre qualche giorno dopo il ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) La Procura diha avviato gli accertamentiesposti e le denunce fatte da parte di alcuni familiari di degenti e di persone scomparse all’ospedaledi. Le segnalazioni e gli esposti alla Magistratura da parte di familiari dei ricoverati, alcuni dei quali deceduti, denunciano furti, oggetti personali scomparsi, carenza di assistenza ed anche atteggiamenti non corretti professionalmente da parte di medici e infermieri. Tutti episodi sui quali sono in corso i necessari accertamenti. Ha fatto scalpore quanto dichiarato da Angela Cortese, che ha perso per Covid il padre Francesco, 78enne ed ex poliziotto. L’uomo e’ stato ricoverato al. “Venitemi a prendere, qui muoio”: cosi’ l’uomo si è rivolto alla figlia chiamandola col cellulare il 3 novembre qualche giorno dopo il ...

