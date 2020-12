Tottenham | Mourinho ha detto che il gol di Son all’Arsenal fa schifo

(Di domenica 6 dicembre 2020) Nell'undicesimo turno della Premier League inglese, ilHotspur ha battuto l'Arsenal con il punteggio di 2-0. In unHotspur Stadium che a distanza di nove mesi accoglie nuovamente duemila rumorosissimi tifosi, la coppia anglo-coreana Kane-Son non dà scampo ai dirimpettai dell'Arsenal. Dopo la partita, si è verificato un curioso siparietto durante le tradizionali interviste a bordo campo. Quando l'attaccante sudcoreano degli Spurs Son Heung Min ha risposto alle domande dei giornalisti, l'allenatore delJosesi è precipitato davanti alle telecamere e, abbracciando il giocatore, ha definito il suo gol di oggi uno. ITA Sport Press.

