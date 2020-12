Torino, gli ultras contestano la squadra dopo il ko nel derby (Di domenica 6 dicembre 2020) Con uno striscione affisso allo Stadio Filadelfia, gli ultras del Torino hanno contestato la compagine granata dopo il ko nel derby con la Juventus. “Ci avete rotto…” È quanto si legge sullo striscione, firmato ‘Curva Maratona”, nella notte. Lo slogan è diretto a squadra e dirigenza del Torino. La compagine granata è reduce dall’ennesima rimonta subita, oltre 20 i punti persi nell’ultima mezz’ora dai granata. Ricordiamo la sconfitta con l’Inter, due domeniche fa, quando vinceva 2-0 a San Siro, o con la Lazio, quando era avanti 2-1 al 91’ per poi perdere. Tanti punti persi, pesantissimi, che i tifosi del Torino non accettano più. Foto: Twitter uff. Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Con uno striscione affisso allo Stadio Filadelfia, glidelhanno contestato la compagine granatail ko nelcon la Juventus. “Ci avete rotto…” È quanto si legge sullo striscione, firmato ‘Curva Maratona”, nella notte. Lo slogan è diretto ae dirigenza del. La compagine granata è reduce dall’ennesima rimonta subita, oltre 20 i punti persi nell’ultima mezz’ora dai granata. Ricordiamo la sconfitta con l’Inter, due domeniche fa, quando vinceva 2-0 a San Siro, o con la Lazio, quando era avanti 2-1 al 91’ per poi perdere. Tanti punti persi, pesantissimi, che i tifosi delnon accettano più. Foto: Twitter uff.L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Torino gli Torino, gli ultras contestano la squadra dopo il ko nel derby alfredopedulla.com L'Inter continua a vincere: 3-1 al Bologna, Hakimi da urlo

Primo obiettivo centrato. L’Inter vince contro il Bologna – terzo successo di fila dopo quelli con Torino e Sassuolo – , si avvicina al Milan (domani sera in campo con ...

