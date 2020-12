Tor San Lorenzo nella spirale del degrado | rifiuti | ubriachi e spacciatori E ci rimettono anche i commercianti FOTO

(Di domenica 6 dicembre 2020) Tor Sandeltra. E’ questo il grido d’allarme lanciato da cittadini eche chiedono per l’ennesima volta alle Istituzioni interventi urgenti. Ila Tor SanUn esempio su tutti: a nemmeno un anno dal divieto di vendita di alcolici dalle quattro di pomeriggio alle sette di mattina, è tutto come prima in Piazza Falcone e Borsellino (Ex Largo Nuova California) e via del Parco che sono tornate ad essere invivibili. In pochi rispettano le regole, figuriamoci quelle anti Covid-19, e si continua a bere alcolici per strada a tutte le ore, spacciare, urlare, urinare davanti alle case del vicinato e agli ingressi dei due studi medici ...

CorriereCitta : Tor San Lorenzo nella spirale del degrado: rifiuti, ubriachi e spacciatori. E ci rimettono anche i commercianti (FO… - LANana4Hope : RT @Roma_Amore_Mio: prima foto 'Lungotevere Tor Di Nona 1948' seconda foto Castel San'Angelo 1895 ???? Ciao e buona giornata a tutti ????? http… - lia_meloni : RT @Roma_Amore_Mio: prima foto 'Lungotevere Tor Di Nona 1948' seconda foto Castel San'Angelo 1895 ???? Ciao e buona giornata a tutti ????? http… - Roma_Amore_Mio : prima foto 'Lungotevere Tor Di Nona 1948' seconda foto Castel San'Angelo 1895 ???? Ciao e buona giornata a tutti ????? - CorriereCitta : Mafia litorale, ecco chi controlla lo spaccio: da Torvaianica a Tor San Lorenzo italiani, albanesi e argentini si c… -

Ultime Notizie dalla rete : Tor San

Fanpage.it

In diverse zone della città: da via Macedonia a via Tor di Quinto e in via Macchia Palocco. Per domenica allerta arancione in tutta la Regione Lazio ...Un puzzle infinito, le cui tessere vanno incastrate per cercare di capire il disegno criminale che si nasconde dietro i personaggi che negli ultimi anni sono finiti più volte nel mirino di carabinieri ...