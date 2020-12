Tiziano Ferro canta Margherita di Riccardo Cocciante ma non è il nuovo singolo video

(Di domenica 6 dicembre 2020)dima specifica che non si tratterà del. L’artista di Latina ha così voluto fare un regalo ai tanti fan che lo seguono sui social. Il brano è presente nella tracklist del suo primo album di cover, Accetto Miracoli – L’Esperienza Degli Altri, dal quale ha già estratto i singoli Rimmel e E Ti Vengo A Cercare di Franco Battiato. Ilestratto dall’album di cover didovrebbe arrivare a breve ma adesso siamo certi che non si tratterà didifa parte dela 45 ...

Laura13647666 : RT @Silvana22248376: Tiziano Ferro - La differenza tra me e te - ssl_ele : @GrandeFratello parti con amici mai e 22 settembre o Tiziano ferro musicaaaa per loro #gregorelli - g_pinkyway : Ti scatterò una foto, Tiziano Ferro - G1NGERETTI : @manerwski anche tiziano ferro è nostro - GammaStereoRoma : Baby K e Tiziano Ferro - Sei Sola -

Ultime Notizie dalla rete : Tiziano Ferro

ilGiornale.it

Nel settimo anniversario della scomparsa del Premio Nobel lo celebrano anche Alessandro Benvenuti, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e altri artisti per il Mandela Forum di Firenze ...Alessio Selvaggio, chi è? Da X Factor ad All Together now, il cantante è pronto a spiccare il volto nel programma di Michelle Hunziker?