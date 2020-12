The Voice Senior, il padre della cantante Giorgia stupisce giudici e pubblico (Video) (Di domenica 6 dicembre 2020) Giulio Todrani è stato uno dei concorrenti della seconda puntata di The Voice Senior, il nuovo show di Rai 1, andato in onda venerdì 4 dicembre. Il concorrente ha stupito pubblico e giudici, che si sono subito resi conto di non aver davanti a loro un personaggio del tutto sconosciuto. Il 77enne infatti, è il padre della cantante Giorgia. Nella clip di presentazione, l’uomo non ha potuto fare a meno di menzionare la figlia, mentre sul palco di The Voice, ha lasciato a bocca aperta mettendo in mostra una voce potente ed emozionate. Giulio Todrani, il papà di Giorgia stupisce a The Voice Senior The Voice Senior è ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 6 dicembre 2020) Giulio Todrani è stato uno dei concorrentiseconda puntata di The, il nuovo show di Rai 1, andato in onda venerdì 4 dicembre. Il concorrente ha stupito, che si sono subito resi conto di non aver davanti a loro un personaggio del tutto sconosciuto. Il 77enne infatti, è il. Nella clip di presentazione, l’uomo non ha potuto fare a meno di menzionare la figlia, mentre sul palco di The, ha lasciato a bocca aperta mettendo in mostra una voce potente ed emozionate. Giulio Todrani, il papà dia TheTheè ...

stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - matteociminari : Ecco COSTUI si è fatto RACCOMANDARE dalla FIGLIA per andare a THE VOICE SENIOR. - LfelipePadalino : @NinaTavares16 pai eh brabo ?? the voice to chegando - viictorh__ : Que tipo de The Voice é esse? - paolocoa : FQ-The Voice Senior, giudici a bocca aperta per Giulio Todrani: ecco di chi è il padre -