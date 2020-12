The Initiative sta lavorando ad un titolo ambientato nel mondo di Perfect Dark? Nuovi rumor dall'insider Jez Corden (Di domenica 6 dicembre 2020) The Initiative è uno speciale studio interno di Microsoft di recente formazione, il cui scopo è quello di creare esperienze "AAAA", ovvero alta qualità e alto budget. Sappiamo per certo che lo studio è attualmente impegnato in un misterioso progetto ma, per l'appunto, non abbiamo idea di cosa si tratti. Un single-player? Una battle royale? Un party game? Potrebbe essere letteralmente qualsiasi cosa. Con il passare del tempo, tuttavia, i rumor e le dichiarazioni degli insider si stanno facendo sempre più insistenti e tutti puntano in un'unica direzione: The Initiative sta lavorando a qualcosa legato all'IP Perfect Dark, una delle serie sopite di Xbox. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 6 dicembre 2020) Theè uno speciale studio interno di Microsoft di recente formazione, il cui scopo è quello di creare esperienze "AAAA", ovvero alta qualità e alto budget. Sappiamo per certo che lo studio è attualmente impegnato in un misterioso progetto ma, per l'appunto, non abbiamo idea di cosa si tratti. Un single-player? Una battle royale? Un party game? Potrebbe essere letteralmente qualsiasi cosa. Con il passare del tempo, tuttavia, ie le dichiarazioni deglisi stanno facendo sempre più insistenti e tutti puntano in un'unica direzione: Thestaa qualcosa legato all'IP, una delle serie sopite di Xbox. Leggi altro...

Secondo Jez Corden, un insider molto ferrato sul mondo Microsoft, The Initiative sarebbe al lavoro su un gioco in stile cyberpunk, ambientato nell'universo di Perfect Dark.

Secondo Jez Corden, un insider molto ferrato sul mondo Microsoft, The Initiative sarebbe al lavoro su un gioco in stile cyberpunk, ambientato nell'universo di Perfect Dark.