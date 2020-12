Tentato omicidio Zamboni: “Inspiegabile quanto accaduto” (Di domenica 6 dicembre 2020) La figlia di Nerino Zamboni, l’impresario bresciano che ha subìto un’aggressione da un pakistano di 45 anni, dichiara che in famiglia non riescono a spiegarsi l’accaduto. L’uomo, stimato e benvoluto da tutti, non ha nemici né ha recentemente avuto discussioni o alterchi con persona alcuna. Non si comprende pertanto il perché della furia omicida che giorni fa lo ha quasi portato alla morte. L’aggressore lo ha accoltellato alla gola e spalle per poi scappare, ma è stato catturato subito dopo. In carcere, non ha dato risposte al perché del suo folle gesto. “Mio papà per fortuna sembra migliorare, anche se resta in prognosi riservata. Nelle ore più buie abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza: siete davvero in tantissimi a volergli bene, grazie di cuore. C’è una comunità che si è stretta intorno alla nostra famiglia perché conosce mio papà”, scrive la ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) La figlia di Nerino, l’impresario bresciano che ha subìto un’aggressione da un pakistano di 45 anni, dichiara che in famiglia non riescono a spiegarsi l’accaduto. L’uomo, stimato e benvoluto da tutti, non ha nemici né ha recentemente avuto discussioni o alterchi con persona alcuna. Non si comprende pertanto il perché della furia omicida che giorni fa lo ha quasi portato alla morte. L’aggressore lo ha accoltellato alla gola e spalle per poi scappare, ma è stato catturato subito dopo. In carcere, non ha dato risposte al perché del suo folle gesto. “Mio papà per fortuna sembra migliorare, anche se resta in prognosi riservata. Nelle ore più buie abbiamo ricevuto centinaia di messaggi di vicinanza: siete davvero in tantissimi a volergli bene, grazie di cuore. C’è una comunità che si è stretta intorno alla nostra famiglia perché conosce mio papà”, scrive la ...

Non si comprende pertanto il perché della furia omicida che giorni fa lo ha quasi portato alla morte. L'aggressore lo ha accoltellato alla gola e spalle per poi scappare, ma è stato catturato subito

