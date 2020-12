Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: André torna con un nuovo amore… e senza memoria! (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono passati ben tredici anni da quando André Konopka (Joachim Lätsch) ha messo piede al Fürstenhof e da allora non ha mai smesso di stupirci. Entrato in scena a Tempesta d’amore come uomo avido ed intrigante, questo personaggio ha con il tempo avuto una svolta positiva, senza però mai tradire la propria natura. Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: EMRE, MEVKIBE sospetta di lui! Sempre al centro di trame sorprendenti o persino bizzarre, il cuoco è stato spesso protagonista di grandissimi colpi di scena e anche di lunghe pause… e la cosa non cambierà in futuro! Nelle puntate tedesche André è infatti da tempo uscito di scena, ma presto ricomparirà nei panni di un uomo totalmente cambiato. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in ... Leggi su tvsoap (Di domenica 6 dicembre 2020) Sono passati ben tredici anni da quandoKonopka (Joachim Lätsch) ha messo piede al Fürstenhof e da allora non ha mai smesso di stupirci. Entrato in scena acome uomo avido ed intrigante, questo personaggio ha con il tempo avuto una svolta positiva,però mai tradire la propria natura. Leggi anche: Daydreamer: EMRE, MEVKIBE sospetta di lui! Sempre al centro di trame sorprendenti o persino bizzarre, il cuoco è stato spesso protagonista di grandissimi colpi di scena e anche di lunghe pause… e la cosa non cambierà in futuro! Nelle puntateè infatti da tempo uscito di scena, ma presto ricomparirà nei panni di un uomo totalmente cambiato. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in ...

