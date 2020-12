Tempesta d’Amore, anticipazioni oggi 6 dicembre: l’auto di Christoph viene sabotata (Di domenica 6 dicembre 2020) anticipazioni della puntata del 6 dicembre di Tempesta d’Amore: Christoph arriva tardi ad un appuntamento importante per colpa del sabotaggio della sua auto. Tim soffre per il legame di Franzi con Steffen Tempesta d’Amore va in onda su Rete 4, tutti i giorni, dalle 19.40. La trama della puntata di oggi: l’auto di Christoph viene sabotata e fa tardi ad un appuntamento importante con il pubblico ministero. Bela Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 6 dicembre 2020)della puntata del 6diarriva tardi ad un appuntamento importante per colpa del sabotaggio della sua auto. Tim soffre per il legame di Franzi con Steffenva in onda su Rete 4, tutti i giorni, dalle 19.40. La trama della puntata didie fa tardi ad un appuntamento importante con il pubblico ministero. Bela Articolo completo: dal blog SoloDonna

