Tempesta d’amore | anticipazioni italiane | Lucy confessa di amare Paul! E Bela fa una follia…

Leggi su tvsoap

(Di domenica 6 dicembre 2020) Chi non ha commesso follie per amore? Nel caso diMoser (Franz-Xaver Zeller), però, le follie in questione diventeranno molto molto pericolose. Nelle prossime puntatediil ragazzo scoprirà infatti che la donna che ama più di se stesso pensa in realtà ad un altro. E a quel punto perderà la testa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Leggi anche: DAYDREAMER,puntata di domenica 13 dicembre 2020puntateama ancora Paulgelosa di Paul e Vanessa,© ARD/Christof ArnoldChe traEhrlinger ...