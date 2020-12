Team testa il percorso cerebrale dietro le decisioni (Di domenica 6 dicembre 2020) Per testare le teorie dietro al percorso compiuto dal cervello quando prende delle decisioni, il Team di ricerca Ong ha creato un esperimento simile a un modificato “gioco del pollo”. Nella versione più nota, i partecipanti si affrontano e si muovono l’uno verso l’altro su vere auto; quello che sterza per evitare la collisione è il pollo. “Qui, ogni scimmia usa un joystick per controllare un cerchio o un anello, che chiamiamo macchina”, dice Platt. “Hanno circa 10 secondi per decidere se guidare la macchina dritto o girarla di lato.” In entrambe le direzioni, i macachi vedono i gettoni proporzionali alla ricompensa di succo che riceverebbero per guidare in ogni punto. “La tentazione è di andare avanti perché di solito c’è più ricompensa lì”, dice. “Ma se entrambi avanzano, si schiantano e ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Perre le teoriealcompiuto dal cervello quando prende delle, ildi ricerca Ong ha creato un esperimento simile a un modificato “gioco del pollo”. Nella versione più nota, i partecipanti si affrontano e si muovono l’uno verso l’altro su vere auto; quello che sterza per evitare la collisione è il pollo. “Qui, ogni scimmia usa un joystick per controllare un cerchio o un anello, che chiamiamo macchina”, dice Platt. “Hanno circa 10 secondi per decidere se guidare la macchina dritto o girarla di lato.” In entrambe le direzioni, i macachi vedono i gettoni proporzionali alla ricompensa di succo che riceverebbero per guidare in ogni punto. “La tentazione è di andare avanti perché di solito c’è più ricompensa lì”, dice. “Ma se entrambi avanzano, si schiantano e ...

QuotidianPost : Team testa il percorso cerebrale dietro le decisioni - deatoffees : Testa e gestione erano in mano ad #Allegri, un abisso in confronto ad oggi, anche se la mediocrità della #serieatim… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Pernat: 'La mia impressione è che Marquez non correrà neanche nel 2021': VIDEO - 'Honda potrebbe decidere di rimettere Ale… - RADANATL : RT @gponedotcom: Pernat: 'La mia impressione è che Marquez non correrà neanche nel 2021': VIDEO - 'Honda potrebbe decidere di rimettere Ale… - gponedotcom : Pernat: 'La mia impressione è che Marquez non correrà neanche nel 2021': VIDEO - 'Honda potrebbe decidere di rimett… -