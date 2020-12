Svizzera, le foto degli assembramenti alla stazione sciistica di Verbier: “Situazione inaccettabile” (Di domenica 6 dicembre 2020) Persone assembrate all’ingresso degli impianti di risalita e poi mentre sono in fila per salire sulla funivia. Le immagini scattate sabato (ieri) alla stazione sciistica di Verbier, nel Canton Vallese, hanno fatto in poco tempo il giro di Svizzera: il Paese europeo che ha scelto di andare controcorrente e tenere aperti gli impianti sciistici scopre le falle della propria strategia. E il consigliere di Stato del Cantone, Christophe Darbellay, parla di una “Situazione inaccettabile”. Il modello elvetico è stato indicato da molti come la dimostrazione che era possibile la pratica dello sci per tutti anche durante la pandemia di coronavirus. Nel primo weekend di affollamento, però, almeno a Verbier l’organizzazione non ha retto e si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Persone assembrate all’ingressoimpianti di risalita e poi mentre sono in fila per salire sulla funivia. Le immagini scattate sabato (ieri)di, nel Canton Vallese, hanno fatto in poco tempo il giro di: il Paese europeo che ha scelto di andare controcorrente e tenere aperti gli impianti sciistici scopre le falle della propria strategia. E il consigliere di Stato del Cantone, Christophe Darbellay, parla di una. Il modello elvetico è stato indicato da molti come la dimostrazione che era possibile la pratica dello sci per tutti anche durante la pandemia di coronavirus. Nel primo weekend di affollamento, però, almeno al’organizzazione non ha retto e si sono ...

