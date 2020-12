Svizzera, folla davanti alla funivia: polemica per le foto alla stazione sciistica di Verbier (Di domenica 6 dicembre 2020) Le immagini fanno il giro dei social. Il consigliere di Stato vallesano, Christophe Darbellay: situazione inaccettabile Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 6 dicembre 2020) Le immagini fanno il giro dei social. Il consigliere di Stato vallesano, Christophe Darbellay: situazione inaccettabile

Agenzia_Ansa : Folla per entrare in funivia, polemiche in #Svizzera. Oggi la stazione sciistica di Verbier è corsa ai ripari #ANSA - LaStampa : Svizzera, folla davanti alla funivia: polemica per le foto alla stazione sciistica di Verbier - CCKKI : Questi sono i problemi dell'apertura delle piste da sci. Folla per entrare in #funivia, polemiche in #Svizzera.… - LQuadarellaSanf : RT @Agenzia_Ansa: Folla per entrare in funivia, polemiche in #Svizzera. Oggi la stazione sciistica di Verbier è corsa ai ripari #ANSA https… - twolighteyes : Folla per entrare in funivia, polemiche in #Svizzera - Ultima Ora -