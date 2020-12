Superata la soglia dei 60.000 morti per Covid-19 in Italia. 18.887 i nuovi positivi (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - Nelle ultime 24 ore i morti a causa del Covid-19 sono stati 564, portando il numero totale delle vittime in Italia a 60.078. E' quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. L'incremento dei casi è di 18.887, portando il numero dei casi a 1.728.878. Gli attualmente positivi sono 755.306, con un incremento di 1.137 casi. I dimessi e i guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 163.550 tamponi. E' quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. La percentuale dei positivi ai tamponi effettuati sale all'11,5%, rispetto al 10,7% delle 24 ore precedenti. Le regioni con i contagi più alti rispetto alle 24 ore precedenti sono il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l'Emilia-Romagna ... Leggi su agi (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - Nelle ultime 24 ore ia causa del-19 sono stati 564, portando il numero totale delle vittime ina 60.078. E' quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. L'incremento dei casi è di 18.887, portando il numero dei casi a 1.728.878. Gli attualmentesono 755.306, con un incremento di 1.137 casi. I dimessi e i guariti sono 913.494, con un incremento di 17.186 persone. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 163.550 tamponi. E' quanto si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. La percentuale deiai tamponi effettuati sale all'11,5%, rispetto al 10,7% delle 24 ore precedenti. Le regioni con i contagi più alti rispetto alle 24 ore precedenti sono il Veneto (3.444), la Lombardia (2.413), la Puglia (1.789), l'Emilia-Romagna ...

TeresaFCalabria : RT @Agenzia_Italia: Superata la soglia dei 60.000 morti per Covid-19 in Italia. 18.887 i nuovi positivi - ale74ru : Superata la soglia dei 60000 morti con/per/di #COVID19 Non cadiamo nel tranello, un #Natale senza cenone, pranzo,… - eleitaliana : RT @Agenzia_Italia: Superata la soglia dei 60.000 morti per Covid-19 in Italia. 18.887 i nuovi positivi - sulsitodisimone : Superata la soglia dei 60.000 morti per Covid-19 in Italia. 18.887 i nuovi positivi - Agenzia_Italia : Superata la soglia dei 60.000 morti per Covid-19 in Italia. 18.887 i nuovi positivi -

Ultime Notizie dalla rete : Superata soglia Covid: superata soglia dei 60mila morti in Italia TG La7 Coronavirus, superata la soglia dei 60mila morti in totale da inizio pandemia

Coronavirus, superata la soglia dei 60mila morti in totale da inizio pandemia. Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 18mila 887 - I decessi di oggi sono 564 e i guariti 17mila ...

Coronavirus, oggi 18.887 positivi e 564 morti. Oltre 60mila decessi da inizio pandemia. Casi: 30mila in meno rispetto a settimana scorsa

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 163.550 tamponi processati. Il nuovo bollettino del ministero della Salute segnala anche altri 564 morti: superata l ...

Coronavirus, superata la soglia dei 60mila morti in totale da inizio pandemia. Ministero della Salute - Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 18mila 887 - I decessi di oggi sono 564 e i guariti 17mila ...Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore su 163.550 tamponi processati. Il nuovo bollettino del ministero della Salute segnala anche altri 564 morti: superata l ...