Stati Uniti, aumentano le restrizioni nello stato della California (Di domenica 6 dicembre 2020) Le autorità Usa hanno deciso di estendere il lockdown in California, che dalla baia di San Francisco comprende ora le aree di Los Angeles e San Diego. Lockdown in California, 27 milioni di persone a casa per tre settimane su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 6 dicembre 2020) Le autorità Usa hanno deciso di estendere il lockdown in, che dalla baia di San Francisco comprende ora le aree di Los Angeles e San Diego. Lockdown in, 27 milioni di persone a casa per tre settimane su Notizie.it.

amnestyitalia : #RosaParks Il NO che ha cambiato la storia. 65 anni fa, Rosa Parks si rifiutò di lasciare il posto a un passeggero… - pietroraffa : Trump non è più il Presidente degli Stati Uniti. Così, a caso, mi piaceva ricordarvelo. Buongiorno! - elenabonetti : Il 1 dicembre di 65 anni fa #RosaParks cambiava la storia dei diritti civili. Il suo “no” innescò una protesta stor… - astaniscia86 : Negli Stati Uniti, ci sono più ascoltatori di #podcast che fedeli che vanno in chiesa. La fascia degli ascoltatori… - robinzuli : Stati Uniti, Trump in Georgia per mantenere il Senato: 'Se vincono i dem sarà deriva socialista'! E continua a non… -