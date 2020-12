Stash e Giulia Belmonte: auguri da brivido a Maria, lei parla dopo il parto (Di domenica 6 dicembre 2020) Il cantante dei The Kolors riserva parole di profonda stima alla conduttrice mentre la sua compagna rilascia le prime dichiarazioni dopo aver dato alla luce Grace L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 6 dicembre 2020) Il cantante dei The Kolors riserva parole di profonda stima alla conduttrice mentre la sua compagna rilascia le prime dichiarazioniaver dato alla luce Grace L'articolo proviene da Gossip e Tv.

MediasetPlay : Congratulazioni a mamma Giulia ed a papà Stash! ?? [Tutte le news e le esclusive di #Verissimo ti aspettano solo su… - RadioR101 : #R101News: congratulazioni a #Stash e alla compagna Giulia Belmonte???? - infoitcultura : Stash dei The Kolors papà, nata Grace: Giulia Belmonte ha partorito - infoitcultura : Stash dei The Kolors papà: Giulia Belmonte ha partorito, il nome scelto - infoitcultura : Stash pap Giulia Belmonte ha partorito ecco come si chiama la figlia -