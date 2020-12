Stadio Maradona | la casa del calcio di Napoli compie gli anni e cambia nome

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 dicembre 2020) di Marco A. Munno Pochi sono i concetti più intimi di quello diper ciascuno di noi. Un luogo che può essere fisico o astratto, scelto da ognuno per diventare la roccaforte inscalfibile nel quale poter liberare le proprie emozioni. Un posto dove trovare riparo dalle avversità, cullarsi nelle gioie, confortarsi nelle difficoltà, potersi sentire se stessi rispetto ad un mondo che può attendere fuori, qualsiasi esso sia, senza avere possibilità di entrare. E per un popolo, quello della città di, in cui la passione per ilè vibrante, lain cui sono state e sono correntemente provate le più intense sensazioni dai tifosi è quella del fuSan Paolo, che61dalla propria inaugurazione proprio oggi. Fu quello il luogo in cui la squadra ...