Solennità dell'Immacolata, messa e discorso del cardinale Sepe alla città nella chiesa del Gesù Nuovo (Di domenica 6 dicembre 2020) Martedì 8 dicembre 2020, alle ore 11.00, il cardinale Crescenzio Sepe presiederà, nella Solennità dell'Immacolata, la celebrazione eucaristica e, come è tradizione, terrà il discorso alla città all'interno della chiesa del Gesù Nuovo. Nel rispetto delle regole poste a tutela della salute di ciascuno e di tutti in questo tempo di crisi epidemiologica causata dal virus Covid-19, i fedeli che intendono partecipare alla santa messa debbono prenotare la loro partecipazione attenendosi alle indicazioni del parroco, in maniera che il numero dei presenti non superi quello consentito.

