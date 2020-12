Slittino | vince l’Italia ad Altenberg! Azzurri sul gradino più alto nel team-relay!

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) Dal tomento all’estasi! Dopo il disastro di Igls,torna ai propri livelli e centra un successo straordinario nella prova direlay della tappa di Altenberg (Germania), secondo appuntamento della Coppa del Mondo di2020-2021. La nostra compagine, che nella gara di esordio aveva mancato un cambio e quindi aveva concluso anzitempo la sua prova, questa volta non ha sbagliato un colpo ed è andata a precedere tutte le squadre rivali. Una grandissima prova di squadra ma, non va dimenticato, un piccolo aiuto è arrivato anche dal meteo della cittadina tedesca. Si è gareggiato, infatti, in condizioni davvero al limite. Sul budello della Sassonia le alte temperature (ben 7.5° per quel che riguarda l’atmosfera) sono andate a rovinare lo scenario. La pista, con li ghiaccio ricoperto da uno strado d’acqua, è andata a rovinarsi ...