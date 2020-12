Shawn Mendes e Camila Cabello pubblicano The Christmas Song, il nuovo singolo prima di Natale (audio e testo) (Di domenica 6 dicembre 2020) Shawn Mendes e Camila Cabello pubblicano The Christmas Song, il nuovo singolo di Natale che ha anche uno scopo solidale. La coppia di artisti, nella vita e nella musica, ha così deciso di anticipare le feste con un brano che è contenuto nella versione deluxe di Wonder. Le motivazioni di questa scelta sono spiegate nelle parole che Camila Cabello ha voluto affidare ai suoi canali ufficiali: “Questo è stato un anno così pazzo con così tante sfide. Durante le festività natalizie, è più importante che mai diffondere amore e gentilezza a tutti! Shawn e io volevamo inviare tutto il nostro amore a voi incredibili esseri umani, quindi abbiamo messo insieme qualcosa di ... Leggi su optimagazine (Di domenica 6 dicembre 2020)The, ildiche ha anche uno scopo solidale. La coppia di artisti, nella vita e nella musica, ha così deciso di anticipare le feste con un brano che è contenuto nella versione deluxe di Wonder. Le motivazioni di questa scelta sono spiegate nelle parole cheha voluto affidare ai suoi canali ufficiali: “Questo è stato un anno così pazzo con così tante sfide. Durante le festività natalizie, è più importante che mai diffondere amore e gentilezza a tutti!e io volevamo inviare tutto il nostro amore a voi incredibili esseri umani, quindi abbiamo messo insieme qualcosa di ...

team_world : È gratuito e aperto a tutti il concerto virtuale che SHAWN MENDES terrà domenica 6 dicembre ? ? Scopri tutto sul li… - morgxzayn : in classe mia c’è uno che credevo fosse uno di quei soliti tizi che se lo credono e che sfottono tutti,oggi scopro… - JugeMadame : Non me li ricordavo così belli Shawn Mendes e Camila Cabello. #GFVIP - myfavpxrt : @flapachaa Dipende se ti piace Shawn Mendes... - restistaseraa_ : Io innamorata del nuovo album di Shawn Mendes. Grazie per aver salvato il 2020 ?? -