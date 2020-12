Settimana dell’arte contemporanea (Di domenica 6 dicembre 2020) Si apre la 16° edizione della AMACI 2020 iniziata con la Giornata del Contemporaneo, una Settimana di promozione per l’arte contemporanea italiana all’Estero. Prevede un programma che va dal 5 all’11 dicembre 2020. Questa iniziativa nata nel 2005 è uno dagli appuntamenti più attesi dell’anno. Infatti, sono coinvolte moltissime realtà, tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, una Settimana di promozione dell’arte contemporanea italiana all’estero. Milano, Museo del Novecento, sala Fontana – PhotoCredit: © wantedinrome.comCommunity Il centro della 16° edizione della si pone una domanda: “come possono, oggi, i musei d’arte contemporanea e tutti i soggetti, le realtà che si occupano di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Si apre la 16° edizione della AMACI 2020 iniziata con la Giornata del Contemporaneo, unadi promozione per l’arteitaliana all’Estero. Prevede un programma che va dal 5 all’11 dicembre 2020. Questa iniziativa nata nel 2005 è uno dagli appuntamenti più attesi dell’anno. Infatti, sono coinvolte moltissime realtà, tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione Internazionale, Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, unadi promozioneitaliana all’estero. Milano, Museo del Novecento, sala Fontana – PhotoCredit: © wantedinrome.comCommunity Il centro della 16° edizione della si pone una domanda: “come possono, oggi, i musei d’artee tutti i soggetti, le realtà che si occupano di ...

