Sesto | muore investito da un' auto

Ultime Notizie dalla rete : Sesto muore

Il Giorno

Sesto (Milano), 6 dicembre 2020 - A Sesto San Giovanni un uomo di 60 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada. Il pedone si trovava in via Grandi, a pochi metri dall'incrocio co ...Il conducente della vettura si è fermato a prestare soccorso. Ci sono stati momenti di tensione, senza conseguenze, con i familiari della vittima ...