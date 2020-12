Serie B, tra Vicenza e Cosenza tutto nella ripresa: al Menti finisce 1-1 (Di domenica 6 dicembre 2020) Vicenza-Cosenza, posticipo della domenica di Serie B, si è conclusa 1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 71? con Meggiorini, che su in contropiede, su assist di Giacomelli, con un sinistro chirurgico ha spedito la palla all’angolino. Al minuto 85 il pareggio del Cosenza, con un colpo di tesa di Tiritiello, che ha incornato un cross morbido di Vera da punizione. Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020), posticipo della domenica diB, si è conclusa 1-1. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 71? con Meggiorini, che su in contropiede, su assist di Giacomelli, con un sinistro chirurgico ha spedito la palla all’angolino. Al minuto 85 il pareggio del, con un colpo di tesa di Tiritiello, che ha incornato un cross morbido di Vera da punizione. Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Serie tra L'amica geniale è tra le migliori Serie TV del 2020, secondo il New York... Taxidrivers.it Bergomi: «Il Milan è la squadra che gioca meglio a calcio»

Dopo la sfida tra Sampdoria e Milan, Bergomi è intervenuto a Sky Sport. Le sue parole sulla squadra di Pioli. «Il Milan difficilmente ha avuto momenti di difficoltà, è la squadra che gioca meglio a ...

Serie A, la moviola di Casarin: Roma-Sassuolo, Obiang era da rosso. Giusto il rigore per il Milan

Nella discussa partita tra Roma e Sassuolo, Maresca ha dovuto ricorrere all’aiuto del Var Guida per correggersi. Resta però il grave errore tra l’espulsione (due gialli) di Pedro e il solo giallo a ...

