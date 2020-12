Serie A, Udinese-Atalanta rinviata per maltempo (Di domenica 6 dicembre 2020) Udinese-Atalanta rinviata per maltempo: decisione inevitabile dell’arbitro Federico La Penna dopo 45 minuti di attesa e due sopralluoghi. Ora è ufficiale: Udinese-Atalanta è stata rinviata per maltempo. La gara, in programma quest’oggi alle 15.00 alla Dacia Arena, andrà dunque riorganizzata a una nuova data da stabilire ma attualmente non nota. Secondo le primissime indiscrezioni, considerando L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 6 dicembre 2020)per: decisione inevitabile dell’arbitro Federico La Penna dopo 45 minuti di attesa e due sopralluoghi. Ora è ufficiale:è stataper. La gara, in programma quest’oggi alle 15.00 alla Dacia Arena, andrà dunque riorganizzata a una nuova data da stabilire ma attualmente non nota. Secondo le primissime indiscrezioni, considerando L'articolo proviene da Inews.it.

100x100Napoli : Serie A, i risultati parziali: reti inviolate a Roma e Parma, rinviata Udinese-Atalanta - ItaSportPress : Serie A, Udinese-Atalanta rinviata per pioggia - - forzaroma : #SerieA, #UdineseAtalanta rinviata per maltempo #ASRoma - geovane_d_s : RT @TuttoUdineseit: LIVE #SerieA #Udinese-#Atalanta: NON SI GIOCA! - sportface2016 : Adesso è ufficiale: #UdineseAtalanta rinviata a data da destinarsi -