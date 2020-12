Serie A | Udinese-Atalanta è stata rinviata

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo oltre tre tentativi dell’arbitro La Penna, accompagnato dai capitani Toloi e De Paul, la partita programmata per le 15.00. La scelta è dovuta all’impraticabilità del terreno che non consentiva il rimbalzo del pallone. Troppo forti sono state le pioggie che hanno colpito il capololuogo friulano nelle ultime ore, tanto da provocare vere e proprie pozzanghese in diverse aree del rettangolo verde. Visto il calendario delle squadre la partita non potrà essere disputata prima della fine dell’anno. La data del recupero sarà comunicata dalla LegaA, ma si giocherà comunque nel 2021. Il tempo flagella l’Italia: dopo, anche Crotone-Napoli sarà? Non sembrano provenire notizie buone ...