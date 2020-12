Selena: la serie, Natasha Perez: "Non confondetemi con il mio personaggio, non sono un'assassina" (Di domenica 6 dicembre 2020) L'interprete di Selena: La serie, Natasha Perez, ci tiene a precisare che non è la vera Yolanda Saldivar, ma solo l'attrice che veste i panni della donna che uccise la cantante. L'attrice Natasha Perez, interprete di Yolanda Saldívar nella serie Netflix Selena: la serie, ha voluto mettere bene in chiaro le cose, nell'eventualità in cui qualcuno possa pensare che sia la stessa persona a cui porta il volto sullo schermo. Yolanda Saldívar era la persona a capo del fan club della cantante Selena Quintanilla Pérez, e manager della boutique Selena Etc.. Dopo essere stata accusata di appropriazione indebita dalla famiglia dell'artista, fu licenziata nel marzo 1995. Passate alcune settimane, Saldívar e ... Leggi su movieplayer (Di domenica 6 dicembre 2020) L'interprete di: La, ci tiene a precisare che non è la vera Yolanda Saldivar, ma solo l'attrice che veste i panni della donna che uccise la cantante. L'attrice, interprete di Yolanda Saldívar nellaNetflix: la, ha voluto mettere bene in chiaro le cose, nell'eventualità in cui qualcuno possa pensare che sia la stessa persona a cui porta il volto sullo schermo. Yolanda Saldívar era la persona a capo del fan club della cantanteQuintanilla Pérez, e manager della boutiqueEtc.. Dopo essere stata accusata di appropriazione indebita dalla famiglia dell'artista, fu licenziata nel marzo 1995. Passate alcune settimane, Saldívar e ...

