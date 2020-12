'Sei milioni di disoccupati a Capodanno', l'allarme dei sindacati europei" (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Europa rischia di iniziare il nuovo anno con un'esplosione di disoccupazione 'poiché i programmi necessari per salvare i posti di lavoro dalla crisi Covid potrebbero chiudersi in sette Stati membri'. Leggi su europa.today (Di domenica 6 dicembre 2020) L'Europa rischia di iniziare il nuovo anno con un'esplosione di disoccupazione 'poiché i programmi necessari per salvare i posti di lavoro dalla crisi Covid potrebbero chiudersi in sette Stati membri'.

Ultime Notizie dalla rete : Sei milioni "A Capodanno sei milioni di disoccupati in più", l'allarme dei sindacati europei EuropaToday Covid, Arcuri: “Tutti gli italiani vaccinati entro settembre. Dosi anche ai migranti, hanno gli stessi diritti”

La premessa è che l’Agenzia europea del farmaco e quindi l’Aifa autorizzino i candidati vaccini anti Covid. L’Italia avrà quindi 202 milioni di dosi di vaccino da gennaio 2021 a marzo 2022. E se tutto ...

Produttore cinese di smartphone condannato per aver installato malware di proposito su più di 20 milioni di cellulari

Questa la tesi del China Judgment Document Network, che ha condannato i vertici di una sussidiaria di Gionee, per aver installato indebitamente sugli smartphone un trojan tramite l'app Story Lock Scre ...

