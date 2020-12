Se il vaccino di Stato è un vantaggio per Russia e Cina. Scrive Pellicciari (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel libro “Dopo”, a cura di Alessandro Campi e uscito in versione e-book gratuito a maggio 2020, alcuni autori — tra cui chi Scrive — si sono cimentati a dare delle proiezioni su come la pandemia cambierà vari aspetti della nostra vita pubblica. Nonostante all’epoca questo fosse in parte esercizio per esorcizzare le proprie paure durante la confusa fase iniziale del virus, alcuni degli attuali trend sono stati previsti con una certa precisione. Nella dimensione internazionale, si disse che vi sarebbe stata una corsa mondiale al vaccino, asset strategico simile agli armamenti nucleari nel secondo dopoguerra. Questo avrebbe anche attivato delle “guerre degli aiuti”, ridefinendo zone di influenza e alleanze a livello globale. Se il framework generale è Stato confermato, vi sono alcune sotto trame che è bene commentare, per metterlo meglio ... Leggi su formiche (Di domenica 6 dicembre 2020) Nel libro “Dopo”, a cura di Alessandro Campi e uscito in versione e-book gratuito a maggio 2020, alcuni autori — tra cui chi— si sono cimentati a dare delle proiezioni su come la pandemia cambierà vari aspetti della nostra vita pubblica. Nonostante all’epoca questo fosse in parte esercizio per esorcizzare le proprie paure durante la confusa fase iniziale del virus, alcuni degli attuali trend sono stati previsti con una certa precisione. Nella dimensione internazionale, si disse che vi sarebbe stata una corsa mondiale al, asset strategico simile agli armamenti nucleari nel secondo dopoguerra. Questo avrebbe anche attivato delle “guerre degli aiuti”, ridefinendo zone di influenza e alleanze a livello globale. Se il framework generale èconfermato, vi sono alcune sotto trame che è bene commentare, per metterlo meglio ...

