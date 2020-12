Se i quadri potessero Ferragnez Un capolavoro di famiglia

Leggi su kronic

(Di domenica 6 dicembre 2020) Chiara Ferragni&family è ormai un pacchettocelebrato da marchi e pubblicità. I volti deicampeggiano ovunque Non c’è follower che non li riposta nelle proprie pagine, Chiara Ferragni, Fedez e Leone, sono diventati un brand esportati oltreoceano. I, dunque sono protagonisti in ogni campo: dalla moda, al turismo; dalla musica al cinema; dalla cultura all’arte. LEGGI QUI>>> Chiara Ferragni finisce alle belle arti: la moda filosofica Chiara Ferragni è stata persino raffigurata come la Madonna in un presepe di un comune italiano. Le polemiche arrivano subito, ma l’artista si giustifica. Qualche mese fa Chiara Ferragni è stata criticata perché il suo volto è stato usato in un fotomontaggio artistico su Vanity Fair dove è stata accostata prima all’immagine della Madonna e poi ...