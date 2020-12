Scuola: Azzolina, 'banchi a rotelle patrimonio per future generazioni' (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - "I banchi a rotelle esistono da dieci anni e cambiano il modo di fare didattica. Li abbiamo presi perché servono sia per affrontare l'emergenza, sia perché sono un patrimonio strutturale che resterà per le future generazioni". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, a L'Aria di domenica su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dic. (Adnkronos) - "Iesistono da dieci anni e cambiano il modo di fare didattica. Li abbiamo presi perché servono sia per affrontare l'emergenza, sia perché sono unstrutturale che resterà per le". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Lucia, a L'Aria di domenica su La7.

