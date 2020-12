Sci alpino, rinviato a domani il gigante di Santa Caterina Valfurva! Il nuovo programma (Di domenica 6 dicembre 2020) Non ci sarà alcuno slalom gigante a Santa Caterina Valfurva. A causa di una nevicata di importanti dimensioni occorsa nella notte, infatti, è stato deciso di rinviare a domani la seconda gara italiana del weekend, già peraltro caratterizzato da condizioni non semplici non solo dalle nostre parti. In quest’occasione, la nevicata ha impedito di preparare la pista in modo corretto. Una sorte capitata anche a St. Moritz, nell’ambito di un più ampio problema con la neve che ha investito, e sta investendo tuttora, le Alpi, senza soluzione di continuità. La prima gara era stata vinta dal croato Filip Zubcic davanti allo sloveno Zan Kranjec e al francese Alexis Pinturault. Il migliore degli italiani era risultato essere Giovanni Borsotti, 21°, con Luca De Aliprandini 23° e gli altri azzurri tutti fuori dalla seconda manche. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Non ci sarà alcuno slalomValfurva. A causa di una nevicata di importanti dimensioni occorsa nella notte, infatti, è stato deciso di rinviare ala seconda gara italiana del weekend, già peraltro caratterizzato da condizioni non semplici non solo dalle nostre parti. In quest’occasione, la nevicata ha impedito di preparare la pista in modo corretto. Una sorte capitata anche a St. Moritz, nell’ambito di un più ampio problema con la neve che ha investito, e sta investendo tuttora, le Alpi, senza soluzione di continuità. La prima gara era stata vinta dal croato Filip Zubcic davanti allo sloveno Zan Kranjec e al francese Alexis Pinturault. Il migliore degli italiani era risultato essere Giovanni Borsotti, 21°, con Luca De Aliprandini 23° e gli altri azzurri tutti fuori dalla seconda manche. Il ...

Rinviato a domattina il gigante di Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Santa Caterina Valfurva. La seconda gara nella località che aveva sostituito Val d’Isere è a sua volta spostata dalla gi ...

Mondiali di sci 2021: Cortina si presenta con un filmato

Parole e immagini cariche di significato e di suggestioni animano il video emozionale che Fondazione Cortina 2021 ha diffuso ieri, utilizzando i canali sociali, per lanciare i Campionati del mondo di.

