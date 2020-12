Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali, startlist gara-2 Santa Caterina (Di domenica 6 dicembre 2020) Sarà una domenica assolutamente da non perdere per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Gli uomini saranno impegnati nel secondo gigante di Santa Caterina Valfurva, mentre le donne com’è ormai noto, hanno visto il loro fine settimana di Sankt Moritz, completamente cancellato. Per il Circo Bianco al maschile vedremo se Filip Zubcic sarà in grado di fare il bis dopo la splendida vittoria di ieri, con Zan Kranjec chiamato alla riscossa dopo la beffa finale. A caccia di conferme gli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard, mentre sono chiamati alla riscossa Aleksander Aamodt Kilde, nono ieri, Lucas Braathen, dodicesimo e Henrik Kristoffersen addirittura ventiduesimo. Anche gli italiani devono dare una scossa alla loro annata. Ieri solamente due nei trenta con Giovanni Borsotti ventunesimo e Luca De Aliprandini ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Sarà una domenica assolutamente da non perdere per quel che riguarda la Coppa del Mondo di sci2020-2021. Gli uomini saranno impegnati nel secondo gigante diValfurva, mentre le donne com’è ormai noto, hanno visto il loro fine settimana di Sankt Moritz, completamente cancellato. Per il Circo Bianco al maschile vedremo se Filip Zubcic sarà in grado di fare il bis dopo la splendida vittoria di ieri, con Zan Kranjec chiamato alla riscossa dopo la beffa finale. A caccia di conferme gli svizzeri Marco Odermatt e Loic Meillard, mentre sono chiamati alla riscossa Aleksander Aamodt Kilde, nono ieri, Lucas Braathen, dodicesimo e Henrik Kristoffersen addirittura ventiduesimo. Anche gli italiani devono dare una scossa alla loro annata. Ieri solamente due nei trenta con Giovanni Borsotti ventunesimo e Luca De Aliprandini ...

lillydessi : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Pinturault e Kranjec si giocano il successo ma attenzione alle… - infoitsport : Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali, startlist Santa Caterina e St. Moritz - OA_Sport : Sci alpino, pagelle di oggi: Italia in crisi in gigante. Perché non lanciare Giovanni Franzoni? - sportface2016 : Gigante maschile #SantaCaterina 6 dicembre 2020: #startlist, pettorali di partenza e italiani in gara - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: cancellato anche il secondo super-g di St.Moritz -