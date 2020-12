Sci alpino, il nuovo programma a Santa Caterina: orari, tv, streaming lunedì 7 dicembre (Di domenica 6 dicembre 2020) La neve sarebbe anche l’elemento chiave dello sci alpino, ma nella notte è stata troppa: a Santa Caterina Valfurva lo slalom gigante odierno è stato rinviato a domani, senza che nessun dubbio ci fosse già fin dalle prime ore della mattina. Non c’è, per la verità, solo Santa Caterina nel novero dei problemi dello sci alpino in questa fase della stagione: anche a St. Moritz si stanno avendo simili problemi. Nel caso di Santa Caterina, va detto che la neve caduta ha impedito la preparazione della pista, compattando il manto e rendendo inutile ogni possibile sforzo degli addetti. L’utilizzo della giornata di domani è consentito dal fatto che le prossime ventiquattr’ore avevano già il carattere di giorno di recupero. In questo modo è stato facile per giuria ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) La neve sarebbe anche l’elemento chiave dello sci, ma nella notte è stata troppa: aValfurva lo slalom gigante odierno è stato rinviato a domani, senza che nessun dubbio ci fosse già fin dalle prime ore della mattina. Non c’è, per la verità, solonel novero dei problemi dello sciin questa fase della stagione: anche a St. Moritz si stanno avendo simili problemi. Nel caso di, va detto che la neve caduta ha impedito la preparazione della pista, compattando il manto e rendendo inutile ogni possibile sforzo degli addetti. L’utilizzo della giornata di domani è consentito dal fatto che le prossime ventiquattr’ore avevano già il carattere di giorno di recupero. In questo modo è stato facile per giuria ...

LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino Maschile Coppa del su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - zazoomblog : Sci alpino rinviato a domani il gigante di Santa Caterina Valfurva! Il nuovo programma - #alpino #rinviato #domani… - LinkaTv : E' iniziato Studio Sci Alpino su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - federicob95 : Con la cancellazione delle gare di sci alpino, la power stage del #ACIRallyMonza sarà in diretta (e non più in diff… - Eurosport_IT : Le abbondanti nevicate su St. Moritz e Santa Caterina Valfurva impediscono il regolare svolgimento delle prove di C… -