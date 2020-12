Sci alpino, gigante bis a Santa Caterina. Zubcic per la doppietta, Pinturault e Kristoffersen cercano il riscatto (Di domenica 6 dicembre 2020) A Santa Caterina si replica con un secondo gigante dopo quello di ieri che ha visto la vittoria di Filip Zubcic. Il croato si è reso protagonista di una straordinaria rimonta nella seconda manche dopo il sesto posto della prima. Davvero eccezionale la prestazione di Zubcic, che sogna una fantastica doppietta sulla pista dedicata a Deborah Compagnoni. A caccia della vittoria andranno anche i due che sono saliti sul podio, lo sloveno Zan Kranjec e lo svizzero Marco Odermatt. Proprio quest’ultimo si sta confermando in gigante e diventa un serio candidato nella lotta alla classifica generale, visto che l’elvetico può ottenere punti importanti anche nella velocità. L’elvetico è sicuramente il principale avversario di Pinturault e ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) Asi replica con un secondodopo quello di ieri che ha visto la vittoria di Filip. Il croato si è reso protagonista di una straordinaria rimonta nella seconda manche dopo il sesto posto della prima. Davvero eccezionale la prestazione di, che sogna una fantasticasulla pista dedicata a Deborah Compagnoni. A caccia della vittoria andranno anche i due che sono saliti sul podio, lo sloveno Zan Kranjec e lo svizzero Marco Odermatt. Proprio quest’ultimo si sta confermando ine diventa un serio candidato nella lotta alla classifica generale, visto che l’elvetico può ottenere punti importanti anche nella velocità. L’elvetico è sicuramente il principale avversario die ...

lillydessi : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Pinturault e Kranjec si giocano il successo ma attenzione alle… - infoitsport : Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali, startlist Santa Caterina e St. Moritz - OA_Sport : Sci alpino, pagelle di oggi: Italia in crisi in gigante. Perché non lanciare Giovanni Franzoni? - sportface2016 : Gigante maschile #SantaCaterina 6 dicembre 2020: #startlist, pettorali di partenza e italiani in gara - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo: cancellato anche il secondo super-g di St.Moritz -