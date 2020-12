Scadenza vendita TikTok in sospeso negli USA (Di domenica 6 dicembre 2020) Non è ancora finita la lite tra Donald Trump e TikTok, la piattaforma cinese di video sharing che preoccupa tanto il presidente americano. La controllante di TikTok, ByteDance, aveva in teoria tempo fino al 4 dicembre 2020 per trovare un acquirente statunitense o togliere il disturbo. Passata la Scadenza della vendita, però, Trump non ha messo in pratica la minaccia di espulsione Leggi su periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020) Non è ancora finita la lite tra Donald Trump e, la piattaforma cinese di video sharing che preoccupa tanto il presidente americano. La controllante di, ByteDance, aveva in teoria tempo fino al 4 dicembre 2020 per trovare un acquirente statunitense o togliere il disturbo. Passata ladella, però, Trump non ha messo in pratica la minaccia di espulsione

MoliPietro : Scadenza vendita TikTok in sospeso negli USA - tvbusiness24 : ??#Trump e #TikTok: niente proroga, ma continuano i colloqui. La faida tra il social dei giovanissimi e l’amministra… - Alfodivi : @Torrenapoli1 Il bilancio è uscito 3 giorni..rosso da 18 milioni..nulla di così grave..l anno prossimo Nn ci sarà b… - tfnews_t : L’amministrazione #Trump ha deciso di non prorogare per la cinese ByteDance la scadenza del 4 dicembre per vendere… - l_dolci : RT @agenzia_nova: Il governo #Usa non prorogherà la scadenza del 4 dicembre prevista per la vendita dell'applicazione di social media #TikT… -