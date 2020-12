Sara Moalli, marito, figli, età, vita privata e Instagram della bella chef e pasticcera (Di domenica 6 dicembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, il marito, i figli, la vita privata e il profilo Instagram di Sara Moalli, la chef e pasticcera finalista e vincitrice di “Bake Off”. Chi è il marito di Sara Moalli e qual è la sua età? Nel giugno del 2019 si è sposata con Simone Di Stefano. I due hanno fatto il viaggio di nozze tra New York, Antigua e Barbuda. Non si sa quanti anni abbia Simone. Chi sono i figli di Sara Moalli? Non risulta che ne abbia, almeno non ancora. Qual è l’età di Sara Moalli? È nata nel 1991, quindi ha 29 anni. Cosa sappiamo della vita ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 6 dicembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, il, i, lae il profilodi, lafinalista e vincitrice di “Bake Off”. Chi è ildie qual è la sua età? Nel giugno del 2019 si è sposata con Simone Di Stefano. I due hanno fatto il viaggio di nozze tra New York, Antigua e Barbuda. Non si sa quanti anni abbia Simone. Chi sono idi? Non risulta che ne abbia, almeno non ancora. Qual è l’età di? È nata nel 1991, quindi ha 29 anni. Cosa sappiamo...

