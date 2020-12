Santobono | un farmaco innovativo | il più costoso al mondo | salva la piccola Sofia di soli 6 mesi dalla Sma atrofia muscolare spinale

Leggi su ildenaro

(Di domenica 6 dicembre 2020) Unconsiderato il piùal(1,9 milioni di euro per singolo trattamento) ma in grado di correggere il difetto genetico nella Sma (), determinando la completa regressione della malattia. E’ la terapia genica, estremamente innovativa, a cui è stata sottoposta una bimba di 6presso l’ospedale pediatricodi Napoli. La cura si basa su un vettore virale reso inoffensivo che, privato del suo patrimonio genetico, è capace di veicolare il gene umano mancante nelle cellule motorie del midollo, permettendo di produrre la proteina mancante in questa malattia. La terapia è stata autorizzata in Europa a maggio scorso e in Italia lo scorso 17 novembre. Si tratta quindi del primo ...