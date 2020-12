San Nicola e la leggenda di Babbo Natale (Di domenica 6 dicembre 2020) Forse per molti la data del 6 Dicembre non sembrerà particolarmente significativa. Vicina alla festa dell’Immacolata concezione e anche al tanto atteso Natale, questa data viene spesso dimenticata. Eppure il 6 Dicembre, la ricorrenza di San Nicola di Bari, porta con sé una tradizione millenaria, che attraversa culture e religioni. La leggenda del Santo ha viaggiato così tanto nel tempo e nello spazio, da diventare parte di moltissime tradizioni, ma soprattutto da fondare il mito di quel signore panciuto, con la barba bianca che oggi conosciamo come Babbo Natale. San Nicola da Bari. Photo credits: web. Il 6 Dicembre e San Nicola La data del 6 Dicembre è legata alla celebrazione di San Nicola da Bari, che secondo le fonti si spense senza una vera e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 6 dicembre 2020) Forse per molti la data del 6 Dicembre non sembrerà particolarmente significativa. Vicina alla festa dell’Immacolata concezione e anche al tanto atteso, questa data viene spesso dimenticata. Eppure il 6 Dicembre, la ricorrenza di Sandi Bari, porta con sé una tradizione millenaria, che attraversa culture e religioni. Ladel Santo ha viaggiato così tanto nel tempo e nello spazio, da diventare parte di moltissime tradizioni, ma soprattutto da fondare il mito di quel signore panciuto, con la barba bianca che oggi conosciamo come. Sanda Bari. Photo credits: web. Il 6 Dicembre e SanLa data del 6 Dicembre è legata alla celebrazione di Sanda Bari, che secondo le fonti si spense senza una vera e ...

UffiziGalleries : #6dicembre A #SanNicola che porta doni e benedizioni dedichiamo quest'opera di #PaoloVeneziano nella speranza di ri… - welikeduel : San Nicola senza la cioccolata calda #propagandalive - anthony77631293 : RT @UffiziGalleries: #6dicembre A #SanNicola che porta doni e benedizioni dedichiamo quest'opera di #PaoloVeneziano nella speranza di ricev… - amoginstwit : In Svizzera il giorno di San Nicola è speciale. Da piccoli all'imbrunire passava per le stradine un babbo natale co… - LaGazzettaWeb : San Nicola, un docufilm tramuta i marinai in assassini -