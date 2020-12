Sampdoria-Milan | Ranieri | “Nella ripresa reazione d’orgoglio | ma rossoneri hanno dominato E sul rigore di Gabbia…”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 7 dicembre 2020) "L'anno scorso ce n'erano troppi e non andava bene, onestamente se me l'avessero dato contro mi sarebbe dispiaciuto. È come ilche ci è stato dato contro: pensavo che Jankto fosse stato caricato, in realtà non è così. Quindi è giusto dare il".Queste le parole di Claudioche, intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" nel post-gara della sfida di "Marassi", si è soffermato a parlare della prestazione offerta questa sera dalla sua squadra: battuta per 2 reti a 1 daldi Pioli."Nel primo tempo non volevamo dargli la profondità, loromovimenti codificati. Invece non riuscivamo a ripartire, e molti pericoli sono scaturiti dalle nostre uscite. Nel secondo tempo la squadra ha avuto unad'orgoglio, non dico che avremmo meritato il pari perché il ...