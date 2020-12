Samp-Milan: Castillejo porta a più due i rossoneri (Di domenica 6 dicembre 2020) 77': gol di sinistro di Castillejo Primo tempo equilibrato ma che sul finale vede in vantaggio il Milan grazie al rigore di Kessie. Per entrambe le squadre si sono presentate varie occasioni per ... Leggi su globalist (Di domenica 6 dicembre 2020) 77': gol di sinistro diPrimo tempo equilibrato ma che sul finale vede in vantaggio ilgrazie al rigore di Kessie. Per entrambe le squadre si sono presentate varie occasioni per ...

AntoVitiello : Con la rete di #Kessie alla #Samp nuovo record per il #Milan, che segna da 30 partite di fila in serie A - AntoVitiello : Vittoria #Milan di sofferenza e sacrificio in casa #Samp, con 4 assenze (Ibra e Kjaer su tutti) e un gruppo giovani… - AntoVitiello : #Castillejo sta meglio, ha smaltito l'infiammazione al ginocchio. Oggi anche lui in gruppo con #Bennacer. #Pioli, t… - abikarami22 : RT @AntoVitiello: Con la rete di #Kessie alla #Samp nuovo record per il #Milan, che segna da 30 partite di fila in serie A - sportli26181512 : Non c’è Ibra ma il Milan vince e resta a +5: Kessie e Castillejo stendono la Samp: Non c’è Ibra ma il Milan vince e… -