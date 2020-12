Salvo Pogliese, il sindaco reintegrato dal Tribunale in primo grado condannato per le spese pazze (Di domenica 6 dicembre 2020) Quattro anni con il fardello di un’inchiesta sulle spalle e la scelta di candidarsi ugualmente a sindaco di Catania. L’elezione, a giugno 2018, e dodici mesi con la fascia tricolore. A luglio scorso la doccia gelata: condannato in primo grado a quattro anni e tre mesi per peculato e sospeso per 18 mesi con l’applicazione della legge Severino. Poi il nuovo colpo di scena e il reintegro in municipio dopo un ricorso al Tribunale Civile. Per Salvo Pogliese la vicenda però è tutt’altro che chiusa, anche perché a occuparsi nel merito della vicenda sarà la Corte Costituzionale. Nell’attesa l’ex eurodeputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia orientale riprenderà lo scranno lasciato vacante in municipio per 135 giorni. In una città già profondamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Quattro anni con il fardello di un’inchiesta sulle spalle e la scelta di candidarsi ugualmente adi Catania. L’elezione, a giugno 2018, e dodici mesi con la fascia tricolore. A luglio scorso la doccia gelata:ina quattro anni e tre mesi per peculato e sospeso per 18 mesi con l’applicazione della legge Severino. Poi il nuovo colpo di scena e il reintegro in municipio dopo un ricorso alCivile. Perla vicenda però è tutt’altro che chiusa, anche perché a occuparsi nel merito della vicenda sarà la Corte Costituzionale. Nell’attesa l’ex eurodeputato e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Sicilia orientale riprenderà lo scranno lasciato vacante in municipio per 135 giorni. In una città già profondamente ...

