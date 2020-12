Salerno, tre arresti: si tratta di due evasi e un ricercato (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Tre arresti in poco più di 12 ore. È il bilancio degli ultimi interventi attuati dalla Compagnia Carabinieri di Salerno, che alla luce del difficile periodo storico che impone il controllo del rispetto della normativa Covid, ha potenziato anche le attività di sicurezza ordinarie grazie al costante impegno ed abnegazione dei propri militari. In tale cornice, l’aumento dei controlli sulla sicurezza delle persone ha portato al risultato dei tre arresti. Si tratta di due evasi e di un ricercato poiché destinatario di misura cautelare. La Stazione Carabinieri di Salerno Mercatello, nella tarda serata del 4 dicembre ha rintracciato nel capoluogo S.A., 38 enne di Castellammare di Stabia residente a Gragnano, destinatario ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Trein poco più di 12 ore. È il bilancio degli ultimi interventi attuati dalla Compagnia Carabinieri di, che alla luce del difficile periodo storico che impone il controllo del rispetto della normativa Covid, ha potenziato anche le attività di sicurezza ordinarie grazie al costante impegno ed abnegazione dei propri militari. In tale cornice, l’aumento dei controlli sulla sicurezza delle persone ha portato al risultato dei tre. Sidi duee di unpoiché destinatario di misura cautelare. La Stazione Carabinieri diMercatello, nella tarda serata del 4 dicembre ha rintracciato nel capoluogo S.A., 38 enne di Castellammare di Stabia residente a Gragnano, destinatario ...

