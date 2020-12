Salerno, da mercoledì riaprono nidi, infanzia e primarie (Di domenica 6 dicembre 2020) Il rientro in aula in quel di Salerno per i più piccini è stato annunciato dal Comune. Con una nota ha informato la cittadinanza che dal 9 dicembre potranno essere riaperte le aule degli asili nido, dell'infanzia e delle primarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 6 dicembre 2020) Il rientro in aula in quel diper i più piccini è stato annunciato dal Comune. Con una nota ha informato la cittadinanza che dal 9 dicembre potranno essere riaperte le aule degli asili nido, dell'e delle. L'articolo .

salernonotizie : #Salerno: #Asilo e prime elementari tornano in aula mercoledì 9 dicembre - tvoggi : SALERNO, SCUOLA INFANZIA E PRIME CLASSI PRIMARIA DAL 9 DICEMBRE TORNANO IN AULA Tornano in aula da mercoledì 9 dice… - zazoomblog : Salerno asilo e prime elementari tornano in aula mercoledì 9 dicembre - #Salerno #asilo #prime #elementari -

Ultime Notizie dalla rete : Salerno mercoledì 16-09 - A3: chiusura uscite Torre Annunziata sud Trasporti-Italia.com