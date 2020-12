Rugby, la nazionale australiana canta l’inno in eora per omaggiare gli aborigeni di Sidney (Di domenica 6 dicembre 2020) Impegnata in una partita contro l’Argentina, la nazionale australiana di Rugby ha cantato per la prima volta il suo inno (“Advance Australia Fair”) in eora, idioma degli aborigeni appartenenti ai clan della zona di Sidney, dove si è disputato l’incontro. Un evento epocale, racconta Repubblica, perché rappresenta un “riconoscimento senza precedenti dell’importanza della comunità indigena che popolava l’Australia prima dell’arrivo dei colonizzatori bianchi”. I giocatori della nazionale si sono preparati per settimane all’appuntamento, con l’aiuto di un cantante degli eora. In Australia il dibattito sull’inno nazionale di Rugby va avanti da tempo, accusato di non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 6 dicembre 2020) Impegnata in una partita contro l’Argentina, ladihato per la prima volta il suo inno (“Advance Australia Fair”) in, idioma degliappartenenti ai clan della zona di, dove si è disputato l’incontro. Un evento epocale, racconta Repubblica, perché rappresenta un “riconoscimento senza precedenti dell’importanza della comunità indigena che popolava l’Australia prima dell’arrivo dei colonizzatori bianchi”. I giocatori dellasi sono preparati per settimane all’appuntamento, con l’aiuto di unnte degli. In Australia il dibattito suldiva avanti da tempo, accusato di non ...

