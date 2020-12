Rugby | Autumn Nations Cup | l’Inghilterra vince ai supplementari

(Di domenica 6 dicembre 2020) Spettacolo a Twickenham, dove si chiude l’Cup con la bella finale tra Inghilterra e Francia. E are è, che deve prima rimontare, trova il pareggio a tempo scaduto e nell’extra-time trova il calcio decisivo. Match subito ad alti livelli, con le due formazioni fin dal fischio di inizio aggressive soprattutto in difesa. Prima chance perdopo 7 minuti di gioco, con un’interessante mischia sui 15 metri e fallo francese. Farrell va sulla piazzola e Inghilterra avanti 3-0. Insiste la squadra di casa e Francia nuovamente fallosa su una touche e al 12’ Farrell torna sulla piazzola, ma questa volta non trova i pali. Provano a reagire i Bleus e da una touche sfruttano un vantaggio, con avanti inglese, e Jalibert si infila magnificamente nella difesa inglese, palla ...

Questo pomeriggio alle ore 15:00, in esclusiva e in chiaro sul canale "20" e in diretta streaming su sito e app di SportMediaset.it, sarà trasmessa la finale per il primo posto in Autumn Nations Cup t ...