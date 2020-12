Rudy Giuliani ha il Coronavirus | l’annuncio di Trump su Twitter

Leggi su open.online

(Di domenica 6 dicembre 2020) 76 anni, avvocato personale di Donalded ex sindaco di New York,è risultato positivo a Covid-19. A twittarlo è il suo attuale cliente più famoso, ovvero proprio il presidente uscente degli Stati Uniti Donald. Proprio, scrive il Guardian, è a capo delle battaglie legali cheha (invano) annunciato negli stati contesi per ribaltare la sconfitta elettorale che ha visto invece la vittoria del candidato democratico Joe Biden. Non è chiaro sesia sintomatico o quando sia risultato positivo al– chenel tweet chiama «virus cinese». December 6, 2020 «è risultato positivo al China Virus», scrive...