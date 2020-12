Roma, si sente male ma è troppo grosso per passare dalla porta: uomo calato dal quarto piano (Di domenica 6 dicembre 2020) Si è sentito male e doveva essere trasportato d’urgenza al pronto soccorso ma, una volta che i sanitari del 118 sono arrivati nel suo appartamento, al quarto piano di una palazzina in via Domenico Tardini, si sono accorti di avere un problema: l’uomo era troppo grosso e pesante per passare dalla porta di casa: il peso superava infatti i 200 chili e la lettiga non avrebbe retto. E’ successo nella mattina di oggi, 6 dicembre, intorno alle ore 11. I sanitari hanno quindi chiamato i vigili del fuoco. Grazie all’esecuzione della manovra Saf annessa all’utilizzo dell’autoscala As1, i soccorritori dei vigili del fuoco sono riusciti a consegnare al personale sanitario la persona, che è stata trasportata in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 dicembre 2020) Si è sentitoe doveva essere trasto d’urgenza al pronto soccorso ma, una volta che i sanitari del 118 sono arrivati nel suo appartamento, aldi una palazzina in via Domenico Tardini, si sono accorti di avere un problema: l’erae pesante perdi casa: il peso superava infatti i 200 chili e la lettiga non avrebbe retto. E’ successo nella mattina di oggi, 6 dicembre, intorno alle ore 11. I sanitari hanno quindi chiamato i vigili del fuoco. Grazie all’esecuzione della manovra Saf annessa all’utilizzo dell’autoscala As1, i soccorritori dei vigili del fuoco sono riusciti a consegnare al personale sanitario la persona, che è stata trasta in ...

CorriereCitta : Roma, si sente male ma è troppo grosso per passare dalla porta: uomo calato dal quarto piano - CantonettiMarco : @Magiste22653294 @roma_paoletta @virginiaraggi Ho scritto decine di email... mi hanno detto che deve intervenire il… - sgurgolo : @_Carabinieri_ fatevi un bel giro al Torrino Nord a Roma. Ormai sono mesi che delinquenti depredano indisturbati a… - giacrom : In un teatro dove non si sente la mancanza del pubblico e con Figaro che gira in motorino per Roma stile Moretti, d… - jesuishumain16 : @seguiilsole Mh forse si sente più a suo agio con lei, non saprei. Giorgia per me giocò bene vs Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sente Roma. Atac, gli autisti fantasma a casa senza motivo: otto licenziati, altri 10 sospesi Il Messaggero Basket: Fortitudo Bologna esonera Sacchetti

ROMA, 06 DIC - Meo Sacchetti e' stato esonerato dalla Fortitudo Pallacanestro, Il ct della nazionale di basket, che ricopre anche il ruolo di coach del club bolognese, "è stato sollevato dall'incarico ...

La FIPAV Lazio chiede l’immediata revisione della decisione di sospendere allenamenti e campionati

Apprendiamo delle nuove indicazioni scaturite dalla nota Fipav in seguito al più recente DPCM ed alle richieste del CONI e non possiamo non esprimere tutta la delusione del movimento pallavolistico la ...

ROMA, 06 DIC - Meo Sacchetti e' stato esonerato dalla Fortitudo Pallacanestro, Il ct della nazionale di basket, che ricopre anche il ruolo di coach del club bolognese, "è stato sollevato dall'incarico ...Apprendiamo delle nuove indicazioni scaturite dalla nota Fipav in seguito al più recente DPCM ed alle richieste del CONI e non possiamo non esprimere tutta la delusione del movimento pallavolistico la ...